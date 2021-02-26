В России от коронавируса привились около 4 млн человек

https://static.news.ru/photo/7b2d6940-781b-11eb-a3d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России процедуру вакцинации от COVID-19 прошли порядка 4 млн человек. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ академик РАН Николай Брико.

Специалист отметил, что в настоящее время в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений. По его словам, случаи повторного заражения COVID-19 возможны, но он редки. Человек, получивший прививку или уже переболевший коронавирусом, может заразиться вновь и «транзиторно» перенести заболевание, сообщает РИА Новости.

Массовая вакцинация населения в России стартовала 18 января. В настоящее время граждан прививают преимущественно вакциной «Спутник V». Кроме него в стране зарегистрированы ещё две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна не испытывает дефицита вакцин. Он также отметил, что темпы вакцинации будут наращиваться.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи дали рекомендации тем, кто заразился коронавирусом после первой прививки. По словам специалистов, в этом случае можно перенести сроки второй инъекции на одну-две недели. При этом необходимо лечиться так же, как при ОРВИ — принимать жаропонижающие препараты и пить много жидкости. После нормализации температуры тела можно сделать вторую прививку.