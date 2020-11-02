В России от гриппа привились более 48 млн человек

https://static.news.ru/photo/881e75ea-1d17-11eb-b3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России от гриппа привиты 48,41 млн человек, в том числе 13,93 млн детей. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Там отметили, что в целом ситуация с заболеваемостью гриппом расценивается как благоприятная. С начала сезона зарегистрировано 6,19 млн случаев ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Все заболевшие не были вакцинированы от гриппа.

В ведомстве добавили, что число россиян, привитых от гриппа за счёт средств работодателей, составляет 1,1 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 38 субъектах РФ.

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев порекомендовал не относиться легкомысленно к гриппу на фоне коронавируса. Он напомнил, что для этого заболевания характерны различные осложнения и высокая смертность.