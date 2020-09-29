В России официально могут запретить ездить летом на шипованной резине

https://static.news.ru/photo/a59ad37c-0253-11eb-9483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ подготовило проект постановления, согласно которому предполагается введение официального запрета на использование автомобилистами летней резины зимой и шипованной летом.

Документ обнародовали на официальном портале правовой информации. В настоящее время аналогичный запрет уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств. Однако правовая норма должна применяться на практике. Для этого её необходимо прописать в правоустанавливающем документе РФ.

Как пишет «Российская газета», требование решили внести в список неисправностей менее чем через пять лет. В МВД предложили запретить использовать зимнюю резину в летние месяцы, а летнюю — строго в зимние. Однако в проекте при этом подчёркнуто, что в российских регионах климатические условия разнятся. Поэтому местные власти могут расширять границы летнего и зимнего периода.

Нарушение требования будет караться в соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотренное наказание — штраф 500 рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, нетрезвых водителей, спровоцировавших ДТП со смертельным исходом, предложили наказывать помимо лишения свободы штрафом в сумме 2–2,5 млн рублей, в случае гибели нескольких человек — до 3,5 млн рублей. Инициатива принадлежит общественным и юридическим организациям России.