В России обновят правила русского языка

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, которым будет определён полный свод правил орфографии и пунктуации, отвечающий современным нормам русского языка. Отмечается, что в последний раз правила обновляли в 1956 году, пишет ТАСС.

Проект был создан из-за того, что в современном русском языке нашли несоответствие старым канонам — неточности, ошибки. Язык изменился, в нём появились новые слова, конструкции и правила написания, которые пока не регламентированы. В связи с этим старые правила потребовали обновлений.

Создатели проекта поясняют, что в обществе назрела необходимость теоретического закрепления нововведений.

Аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены также представители Орфографической комиссии при РАН, — говорится в документе.

Ранее слово «спутник» было признано словом года в России. В 2021 году россияне употребляли его в девять раз чаще, чем за четыре предыдущих года.