В России не нашлось денег на увеличение МРОТ, заявил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Бахметьев рассказал изданию URA.RU, что в России из-за нехватки средств в бюджете невозможно поднять минимальный размер оплаты труда выше текущих значений. По мнению парламентария, увеличение должно быть поэтапным.

Правительство не принимает это решение, потому что в бюджете этих денег нет. МРОТ связан с бюджетным финансированием в первую очередь, — пояснил Бахметьев.

Он добавил, что большое количество позиций в бюджете предусматриваются через этот показатель. По его словам, МРОТ поднимать необходимо, но «не слишком резко». Депутат отметил, что за пять лет минимальный размер оплаты труда увеличился почти в два раза — с 7 тысяч до 13 тысяч рублей.

Ранее правительство одобрило законопроект, который предусматривает установление минимального размера оплаты труда в 2022 году не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Так, в следующем году МРОТ составит 13 617 рублей, а его повышение приведёт к росту зарплат нескольких миллионов россиян.