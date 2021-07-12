Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой

В России вечная мерзлота в настоящее время деградирует из-за изменения климата, поэтому может встать вопрос о переселении жителей районов, проживающих на ней. Об этом заявил советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на Гайдаровском форуме, передаёт РИА Новости.

Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные регионы. Это вполне возможно, — заявил он.

Отмечается, что в северной части России повышение средней температуры будет происходить в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете. Кроме того, возможные изменения в температуре заденут вечную мерзлоту. Начнутся прорывы нефтепроводов и газопроводов, проседание грунта, разрушение дорог и множество других негативных последствий, которые обойдутся бюджету в триллионы рублей.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семёнов заявил, что с одной стороны, таяние льдов может открыть России возможность для создания нового торгового пути, а с другой стороны — придётся укреплять фундамент зданий, под которыми начнёт таять вечная мерзлота.