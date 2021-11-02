Климатолог оценил влияние глобального потепления на экономику России

С одной стороны,
Повышение температуры имеет положительное значение для нашей страны. Когда освобождается ото льда в значительной степени акватория Севморпути, то навигация становится легче, она становится продолжительнее, в перспективе даёт возможность нового торгового пути, что выгодно для России, — пояснил Семёнов.
Однако, добавил он, с другой стороны, России придётся укреплять фундаменты некоторых зданий из-за того, что под ними начнёт таять вечная мерзлота. По мнению Семёнова, новый, более прочный фундамент на более глубоких сваях будет стоить значительных средств. Он полагает, что говорить о глобальной катастрофе пока рано — на все текущие проблемы правительство, скорее всего, вовремя найдёт решение.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата.