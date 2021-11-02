Климатолог оценил влияние глобального потепления на экономику России

С одной стороны, таяние льдов может открыть России возможность для создания нового торгового пути, а с другой стороны — придётся укреплять фундамент зданий, под которыми начнёт таять вечная мерзлота. Об этом Pravda.Ru рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семёнов.

Повышение температуры имеет положительное значение для нашей страны. Когда освобождается ото льда в значительной степени акватория Севморпути, то навигация становится легче, она становится продолжительнее, в перспективе даёт возможность нового торгового пути, что выгодно для России, — пояснил Семёнов.

Однако, добавил он, с другой стороны, России придётся укреплять фундаменты некоторых зданий из-за того, что под ними начнёт таять вечная мерзлота. По мнению Семёнова, новый, более прочный фундамент на более глубоких сваях будет стоить значительных средств. Он полагает, что говорить о глобальной катастрофе пока рано — на все текущие проблемы правительство, скорее всего, вовремя найдёт решение.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата.