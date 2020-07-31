В России начнут отмечать День разгрома фашистов на Кавказе

https://static.news.ru/photo/082f90fe-d34c-11ea-9f9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый день воинской славы 9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке говорится, что битва за Кавказ имела важное стратегическое и политическое значение в ходе Великой Отечественной войны. Безвозвратные потери немецко-фашистских войск составили 281 тысячу человек, свыше 6 тысяч оказались в плену у красноармейцев. Вооружённые силы СССР в ходе этого сражения прошли 800 км, а по его итогам освободили территорию площадью около 200 тысяч кв. км.

Также отмечается, что битва за Кавказ продолжалась 442 дня, начавшись 25 июля 1942 года, таким образом став одним из самых длительных сражений Великой Отечественной войны, уступая только 872-дневной блокаде Ленинграда. Победа в битве за Кавказ ознаменовала коренной перелом в ходе боевых действий.

Новый день воинской славы поспособствует укреплению отношений между народами Кавказа, сообща принимавших участие в боях, и увековечит память о сражении для будущих поколений россиян, считают авторы инициативы.

Как писал NEWS.ru, в апреле Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. До этого памятным днём было 2 сентября.