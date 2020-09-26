В России могут изменить механизм доплаты врачам за борьбу с пандемией

https://static.news.ru/photo/1714b702-fffc-11ea-b460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дискуссия о новых подходах к работе медицинского персонала и оказанию медпомощи в условиях пандемии коронавируса, а также совершенствовании системы доплат врачам может состояться на площадке правительства России на следующей неделе.

Нам известно о предложении представителей медицинской общественности обсудить новые подходы к организации оказания медпомощи и работы медперсонала в условиях пандемии COVID-19, а также совершенствования принципов начисления дополнительных выплат медицинским работникам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, в том числе с учётом фактически отработанного времени, — сообщил ТАСС источник в правительстве.

Он отметил, что такая встреча может состояться на следующей неделе.

Ранее профсоюз медработников «Действие» анонсировал акции протеста в 15 городах десяти российских регионов. Врачи, фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи намерены требовать от властей исполнить поручения президента РФ и произвести дополнительные выплаты за работу с ковид-пациентами. В планах «Действия» провести акции с 27 сентября по 4 октября, а в середине октября организовать итоговый пикет в Москве.

Помимо этого, медики потребуют расширить круг получателей выплат, в частности, включить в него санитарок и водителей скорых, а также попросят Минздрав разъяснить, почему он этот круг ограничил. Коновал уточнил, что данные требования «касаются сотен тысяч российских медработников».

Так как из-за пандемии митинги сейчас запрещены, было принято решение о массовых пикетах численностью в несколько десятков человек. Власти Сочи уже согласовали акцию протеста с участием 20 медработников в конце сентября, правда, перенесли её из центра города в парк 50-летия Победы.

Члены других медпрофсоюзов не намерены присоединяться к акциям «Действия» из-за угрозы коронавируса.

В апреле Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, будут получать доплату в 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — 50 тыс. руб., младший — 25 тыс. руб. Доплаты должны были получить и сотрудники скорой помощи: врачи — по 50 тыс. рублей, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс. рублей. Однако обещанные выплаты получили не все. В одних больницах начали доплату рассчитывать по часам, в других — начиная с первого больного с подтверждённым коронавирусом. Во многих больницах, официально не перепрофилированных под коронавирус, доплат медики не получили вовсе, писал NEWS.ru.