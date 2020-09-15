В десяти регионах РФ врачи готовят акции протеста «Заплатите за COVID»

https://static.news.ru/photo/bc3052ae-f7fb-11ea-9c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профсоюз медработников «Действие» анонсировал акции протеста в 15 городах десяти российских регионов. Врачи, фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи намерены требовать от властей исполнить поручения президента РФ и произвести дополнительные выплаты за работу с ковид-пациентами. В планах «Действия» провести акции с 27 сентября по 4 октября, а в середине октября организовать итоговый пикет в Москве.

Протестующие будут требовать увеличения заработной платы и сокращения формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям медиков COVID-19, — рассказал «Коммерсанту» глава профсоюза Андрей Коновал.

Помимо этого, по его словам, медики потребуют расширить круг получателей выплат, в частности, включить в него санитарок и водителей скорых, а также попросят Минздрав разъяснить, почему он этот круг ограничил. Коновал уточнил, что данные требования «касаются сотен тысяч российских медработников».

Так как из-за пандемии митинги сейчас запрещены, было принято решение о массовых пикетах численностью в несколько десятков человек. Власти Сочи уже согласовали акцию протеста с участием 20 медработников в конце сентября, правда, перенесли её из центра города в парк 50-летия Победы.

Члены других медпрофсоюзов не намерены присоединяться к акциям «Действия» из-за угрозы коронавируса.

В апреле Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, будут получать доплату в 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — 50 тыс. руб., младший — 25 тыс. руб. Доплаты должны были получить и сотрудники скорой помощи: врачи — по 50 тыс. рублей, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс. рублей. Однако обещанные выплаты получили не все. В одних больницах начали доплату рассчитывать по часам, в других — начиная с первого больного с подтверждённым коронавирусом. Во многих больницах, официально не перепрофилированных под коронавирус, доплат медики не получили вовсе.

Как писал NEWS.ru, Счётная палата совместно с региональными контрольно-счётными органами проверит оказание финансовой поддержки медикам. Это касается доплат тем, кто работает с больными коронавирусом. План проверок был дополнен данным пунктом в августе текущего года. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на выплаты медработникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам, правительство выделит ещё 22 млрд рублей.