В Роспотребнадзоре сообщили, у скольких москвичей есть антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5897986-0197-11eb-9c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время примерно у каждого четвёртого москвича есть антитела к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 28 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как заявили в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса, в городе с начала пандемии инфекцией заразились 287 993 человека, 5180 пациентов скончались, 246 074 смогли выздороветь.

По словам Поповой, в данный момент антитела к COVID-19 в столице имеют примерно 24-25% местных жителей. Она также сообщила о показателях в Калининграде.

Сегодня в Калининграде — это 50% популяции в исследовании имеют антитела, — заявила глава Роспотребнадзора в эфире радиостанции KP.ru.

За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса. Рост заболеваемости отмечается с 25 сентября. До этого суточный прирост свыше семи тысяч пациентов не наблюдался с 28 июня. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, Попова заявила, что теперь стал очевидным тот факт, что коронавирусу свойственна сезонность. Поэтому, по её словам, число заболевших будет расти.