В Роспотребнадзоре разъяснили, где и как надо носить маски

https://static.news.ru/photo/fd32746e-91f6-11ea-9d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надевать средства защиты в период масочного режима следует уже при выходе из квартиры. Это связано с тем, что уже в общем коридоре или на лестнице может находиться источнгик заражения, предупредила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она также посоветовала не снимать маску на улице, так как соблюдать социальную дистанцию удаётся не всегда..

Риск заражения очень высок, потому что коронавирус может оставаться в закрытом помещении несколько часов. Так что маски нельзя снимать ни в коем случае, — посянила Руженцова в телеканалу «360».

Она напомнила, что защитная маска действует только два-три часа, потом её надо заменить. В случае намокания сделать это необходимо ещё раньше.

Ранее, как писал NEWS.ru, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 12 мая без масок и перчаток можно будет находится только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников.