В Роспотребнадзоре рассказали о распространённых мутациях COVID-19

https://static.news.ru/photo/2716a0fc-b974-11eb-99bd-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Более 400 образцов британского штамма коронавируса и 33 южноафриканского штамма были обнаружены в России только в период майских праздников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Интерфакс».

Информацию о числе выявленных образцов мутаций коронавируса привёл на конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика» замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Большая часть из них приходится на британский штамм.

Между майскими праздникам в РФ обнаружен 401 образец британского штамма и 33 — южноафриканского, — цитирует его агентство.

Горелов добавил, что в настоящий момент в России набирает значимость северо-западная мутация. При этом «эпидемиологи оперативно следят за её распространением».

Ранее сообщалось, что медики выявили новый штамм коронавируса российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.

Директор НИИ имени Пастера, академик РАН и иммунолог Арег Тотолян подчеркнул, что речь идёт именно об отдельном самостоятельном штамме, что подтверждено с помощью специфических исследований. При этом он заверил, что все российские вакцины защитят от новой мутации, как и выработанный иммунитет после заражения другим штаммом.