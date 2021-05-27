В Роспотребнадзоре рассказали, когда прививаться переболевшим COVID-19

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Россиянам, переболевшим коронавирусом, следует пройти процедуру вакцинации, поскольку пока нет достоверных данных об эффективности естественного иммунитета. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёжную защиту, — отметили в ведомстве.

Гражданам, перенесшим коронавирус, рекомендуется пройти вакцинацию через несколько месяцев после выздоровления.

В Роспотребнадзоре добавили, что риск повторно заразиться после прививки существует. Такие случаи редки и вновь в основном заболевают люди, не полностью прошедшие курс вакцинации и не соблюдающие меры предосторожности. Однако COVID-19 они переносят легко и без осложнений.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи сообщили, что полностью процедуру вакцинации от коронавируса прошла десятая часть россиян. Те, кто получил обе дозы вакцины, перестают быть заразными и не представляют опасности для окружающих. Кроме того, для них в 14 раз снижается риск заболеть в среднетяжёлой или тяжёлой форме.