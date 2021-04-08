В Роспотребнадзоре призвали ждать вспышек коронавируса каждые весну и осень

https://static.news.ru/photo/62b7d582-9862-11eb-9a7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая коронавирусная инфекция, как и другие респираторные заболевания, приобретёт сезонный характер. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Скорее всего, сезонный. У каждого респираторного вируса есть своя выраженная сезонность, — сказала Попова в эфире радио «КП».

Стоит отметить, что и ранее она неоднократно предупреждала о сезонности COVID-19. Попова отмечала, что в последнее время в России замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. По её словам, это свидетельствует о том, что ситуация с распространением заболеваемости в стране пока не стабилизировалась.

Она отметила, что сохраняется напряжение в эпидемиологическом развитии ситуации с коронавирусом в РФ. Ещё несколько недель назад снижение заболеваемости в стране фиксировалось на уровне 10–12%, тогда как в последние дни оно не превышало 3%.

Как ранее писал NEWS.ru, в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) заявили, что в России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять любой из обнаруженных на территории страны штаммов коронавируса. Тест не только выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие в РФ, но и является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса.