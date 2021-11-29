В Роспотребнадзоре объяснили, кому не нужен карантин при контакте с COVID

Привитые и переболевшие COVID-19 менее шести месяцев назад могут заразиться вирусом, однако их иммунная система быстро его уничтожит, рассказали в Роспотребнадзоре. По данным специалистов, таким людям не нужно соблюдать карантин в случае болезни родственника. И даже если они заболеют, то их антитела и клеточный иммунитет снизит количество вируса и продолжительность его выделения, пишет Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Те, кто привит от коронавируса или переболел им в течение предшествующих 6 месяцев, могут заразиться COVID-19. Однако в абсолютном большинстве случаев иммунная система такого человека быстро уничтожит вирус. Антитела и клеточный иммунитет не дают возбудителю заболевания активно размножаться. Это во много снижает количество вируса и продолжительность его выделения, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для предотвращения дальнейшей передачи вируса среди тех, кто имеет иммунитет к COVID-19, достаточно правильно носить защитную маску, пользоваться дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию.

Также отмечается, что в редких случаях, когда иммунного ответа не хватает для борьбы с вирусом, на возникновение заболевания укажут симптомы респираторной инфекции.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число смертельных исходов из-за коронавируса, достигнув минимума с 8 ноября. По данным на 29 ноября, за сутки оно составило 1209 против 1224 днём ранее. Всего же число умерших в стране составило 273 964 человека. Количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 выросло за сутки на 33 860, до 9 604 233.