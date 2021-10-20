В Роскачестве рассказали о тенденциях на потребительском рынке России

Российский потребитель стал более ответственно подходить к выбору товаров. Россияне обращают больше внимания на его состав, экологичность и соответствующую оценку Роскачества. Такие тенденции наблюдаются на потребительском рынке России, сообщил «Экономике Сегодня» руководитель ведомства Максим Протасов.

Российский потребитель становится всё более ответственным и подходит к выбору товаров всё более осознанно. Социологические исследования Центра изучения потребительского поведения показывают, что более четверти потребителей (27%) под влиянием пандемии стали более осознанно подходить к выбору товаров и уделять внимание изучению этикетки и состава, рейтингу, присвоенному этим товарам Роскачеством, — заявил Протасов.

Он также добавил, что 86% россиян поддерживают инициативу о раздельном сборе мусора, а более половины потребителей уделяют внимание экологичности продуктов и их влиянию на окружающую среду.

Более половины потребителей (60%) отмечают экологические характеристики продуктов питания и их влияние на окружающую среду в качестве ключевых при выборе продуктов, — добавил он.

Протасов подчеркнул, что одной из главных задач Роскачества, как и любых других аналогичных институтов за рубежом, является воспитание ответственных, осознанных потребителей.

Ранее сотрудники Роскачества оценили лучшие приложения для доставки продуктов. Эксперты выделили приложения «ВкусВилл», Ozon, «Перекрёсток» и «Сбер».