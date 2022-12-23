В РЭО назвали топ-5 самых неэкологичных новогодних игрушек Глава РЭО Буцаев навзал бенгальские огни и петарды самыми неэкологичными новогодними игрушками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский экологический оператор (РЭО) составил топ из пяти самых неэкологичных новогодних игрушек, сообщает «360». Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что бенгальские огни невозможно переработать после использования. Некоторые товары, такие как искусственный снег и наполнители хлопушек, нельзя отобрать на сортировочной ленте, поэтому они неизбежно попадают на мусорные полигоны, где разлагаются десятки лет. Однако вторым по опасности для окружающей среды видом новогодних игрушек, по словам экологи, являются петарды и фейерверки.

Бенгальские огни утилизации не подлежат вообще. Проволока, которая остается после выгорания изделия, покрыта химическими веществами, которые необходимо удалять, так что в пунктах металлолома ее не примут. Поэтому можно считать этот новогодний аксессуар самым неэкологичным, — рассказалБуцаев.

Глава РЭО рассказал, что петарды и фейерверки нельзя перерабатывать после использования, однако она, в отличие от бенгальских огней, все же может быть правильно утилизирована. Эколог для этого посоветовал осмотреть территорию и собрать разорвавшиеся и неразорвавшиеся пироэлементы. Пятое место в топе самых неэкологичных новогодних игрушек заняли мишура с дождиком, которые порой бывает очень сложно переработать из-за их многокомпонентного состава.

Эколог Олег Бодров ранее рассказал, что запуск фейерверков в новогоднюю ночь не только приводит к травмам и создает пожароопасные ситуации, но и загрязняет окружающую среду из-за сжигаемого пороха. Он пояснил, что уже сейчас в российских мегаполисах воздух значительно загрязнен, поэтому ситуацию лучше не усугублять. Помимо этого, после запуска салютов остаются кучи мусора и других загрязнителей окружающей среды, которые люди могут оставлять прямо на улице и не убирать за собой.