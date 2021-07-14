Прокуратура признала доказанной вину Калви в растрате 2,5 млрд рублей

Вина основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей доказана и им должен быть вынесен обвинительный приговор. Об этом заявила представитель прокуратуры Ольга Михайлова, сообщает ТАСС.

Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, представленных в ходе судебного следствия, — сказала она.

По мнению Михайловой, Калви принадлежит руководящая роль в данном преступлении. Он также распределил остальные роли между другими фигурантами дела. Отрицание подсудимыми своей вины она назвала попыткой избежать ответственности.

Дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, Калви вместе с партнёрами по бизнесу организовал схему хищения денежных средств при выдаче кредита ПКБ в 2015 году. Они убедили акционеров «Восточного» проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group.

Ценные бумаги были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает следствие. Согласно результатам независимой экспертизы, организованной защитой, рыночная их стоимость — 3,8 млрд рублей.

В настоящее время Мещанский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу и открыл стадию прений сторон.

Ранее сообщалось, что «Восточный» отказался от претензий к Калви на 2,5 млрд рублей. В кредитной организации пояснили это возвратом средств, выданных в виде кредита компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ).