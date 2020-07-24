В прокуратуре начали изучать видеоролик с нападением на водителя скорой

Сотрудники прокуратуры сообщили о начале изучения видеоролика с нападением на водителя скорой помощи в Москве. Происшествие случилось у городской больницы № 15.
Видеоролик с нападением на водителя скорой помощи был опубликован в Telegram-каналах. На записи видно, как охранники больницы имени Филатова нападают на шофёра. Также они угрожают мужчине и стремятся залезть в служебный транспорт,
По некоторым данным, водителя ударили по лицу, у него диагностирован ушиб мягких тканей головы.
Данный материал находится в прокуратуре, — сказал собеседник агентства.
Ранее NEWS.ru писал, что житель столицы откусил ухо охраннику магазина. Инцидент произошёл на севере Москвы.
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