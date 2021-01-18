В Подмосковье самый старший пациент сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cd3cfb12-59a1-11eb-9d3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

В Подмосковье 91-летний пенсионер сделал прививку от коронавируса. Таким образом, он является самым старшим пациентом, прошедшим вакцинацию.

После введения первого компонента вакцины у мужчины не обнаружились побочные эффекты. На текущий день он чувствует себя хорошо.

Возраст самого старшего пациента, который пришел к нам на вакцинацию, составил 91 год. Это житель городского округа Домодедово, ветеран труда, — рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Его слова приводит пресс-служба регионального минздрава.

Перед прививкой пенсионер прошёл осмотр у врача-терапевта и получил консультацию. Специалисты не выявили у пожилого мужчины противопоказаний для вакцинации.

Врач подчеркнул, что после введения первого компонента вакцины у пациента не проявились нежелательные эффекты от лекарства. Уже через три недели мужчине введут второй компонент вакцины, после чего он может официально считаться «привитым».

Напомним, специальная форма для записи на вакцинацию от коронавируса появится на портале госуслуг к 31 января 2021 года. Там же после второй прививки можно будет оформить специальный сертификат о том, что вакцинация пройдена.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции начинается в России 18 января. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

Прежде в России проводилась масштабная вакцинация от смертоносной инфекции, которая затрагивала определённые категории граждан. В первую очередь прививались, в частности, медики и учителя. Прививки делались первой в мире зарегистрированной вакциной «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.