В Петербурге за сутки выздоровело рекордное количество пациентов

https://static.news.ru/photo/8fa83bce-8eac-11ea-8821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в Санкт-Петербурге выздоровел 271 пациент. Этот показатель стал рекордным в Северной столице за всё время пандемии коронавируса.

Всего число пациентов, выписанных из петербургских больниц, составляет около 1,5 тысячи человек.

В общей сложности в городе зафиксировано более 5,5 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых 226 приходится на последние сутки. Жертвами коронавируса в Петербурге стали 37 человек, сообщает ТАСС.

В Москве, по последним данным, 80,1 тысячи заболевших, более 7,8 тысячи выздоровели, скончались 816. В целом по России зафиксировано 155,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 19,8 тысячи человек, умерли 1,4 тысячи.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 251 тысячи человек, выздоровели свыше 1,1 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве был установлен рекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки. В столице было выявлено почти шесть тысяч новых случаев инфицирования, что составило более половины от суточного показателя по всей стране.