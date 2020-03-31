В Санкт-Петербурге установлен новый режим работы для общественного транспорта. Метро будет закрываться в 22:00.
Как
При этом интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев увеличат для каждого маршрута индивидуально. По предварительной информации, такой временной режим будет действовать до конца нерабочей недели.
Как писал ранее NEWS.ru, правительство Петербурга запретило с 28 марта до 5 апреля посещать религиозные объекты. Правовое управление Русской православной церкви считает подобные меры незаконными.
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