https://static.news.ru/photo/97bbf65c-736d-11ea-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Пименов/ТАСС

В Санкт-Петербурге установлен новый режим работы для общественного транспорта. Метро будет закрываться в 22:00.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на государственное казённое учреждение «Организатор перевозок», маршруты наземного транспорта будут прекращать работу «в соответствии со временем прибытия последних поездов метро, но не позднее чем в 23:00».

При этом интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев увеличат для каждого маршрута индивидуально. По предварительной информации, такой временной режим будет действовать до конца нерабочей недели.

Как писал ранее NEWS.ru, правительство Петербурга запретило с 28 марта до 5 апреля посещать религиозные объекты. Правовое управление Русской православной церкви считает подобные меры незаконными.