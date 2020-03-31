https://static.news.ru/photo/4827bc46-7351-11ea-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Весенний призыв в армию на время остановлен в Санкт-Петербурге, несмотря на указ президента РФ Владимира Путина о проведении с 1 апреля призывной кампании.

Такое решение принял военный комиссар города Сергей Качковский. По данным Znak.com, он заявил, что призыв приостановлен до 6 апреля. Причиной изменений стала сложная эпидемиологическая ситуация в городе.

До 6 апреля никакие призывники не вызываются на призывные комиссии. Сотрудники работают с документами. Вызов будет проводиться после улучшения эпидемиологической ситуации, — сказал Качковский.

Он отметил, что решение было принято после получения соответствующих указаний Генштаба ВС РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на время весеннего призыва российские пункты сбора призывников привели в соответствие с требованиями профилактики COVID-19. Они оборудованы специальными постами контроля состояния здоровья призывников, которые пойдут в армию этой весной.