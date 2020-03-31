Весенний призыв в армию на время остановлен в Санкт-Петербурге, несмотря на указ президента РФ Владимира Путина о проведении с 1 апреля призывной кампании.
Такое решение принял военный комиссар города Сергей Качковский. По
До 6 апреля никакие призывники не вызываются на призывные комиссии. Сотрудники работают с документами. Вызов будет проводиться после улучшения эпидемиологической ситуации, — сказал Качковский.
Он отметил, что решение было принято после получения соответствующих указаний Генштаба ВС РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на время весеннего призыва российские пункты сбора призывников привели в соответствие с требованиями профилактики COVID-19. Они оборудованы специальными постами контроля состояния здоровья призывников, которые пойдут в армию этой весной.
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