https://static.news.ru/photo/28568edc-5412-11ea-960b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

В Петербурге расследуется дело о продаже «защитных куполов». По подозрению в мошенничестве арестована организатор эзотерического сообщества Гайва Тихомирова.

(Московский районный суд Санкт-Петербурга — прим. NEWS.ru) постановил избрать в отношении Гайвы Тихомировой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сообщает ТАСС.

Отмечается, что возглавляемое подозреваемой мистическое сообщество продавало своим членам и клиентам некий «защитный купол», цена которого могла доходить до €20 тыс. Кроме того, «орден» организовывал платные психологические консультации и тренинги, в процессе проведения которых необходимо присутствие специалистов с образованием психолога или психотерапевта, но таковых среди мошенников не было.

Во ходе обысков у членов сообщества были изъяты 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов и банки с неизвестным веществом, которое направлено на экспертизу. Также изъяты меч, печати, 60 ножей, 50 книг мистического толка, денежные средства в сумме 1 млн рублей и около €1,5 тысяч.

Как писал NEWS.ru, каждый десятый пользователь (11%) сервисов для онлайн-знакомств становился жертвой шантажа. При этом с поддельными аккаунтами и мошенниками имели дело 45% и 34% пользователей соответственно.