https://static.news.ru/photo/0d914a2e-4efe-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Каждый десятый пользователь (11%) сервисов для онлайн-знакомств становился жертвой шантажа. При этом с поддельными аккаунтами и мошенниками имели дело 45% и 34% пользователей соответственно.

Злоумышленники также часто отправляют собеседникам вредоносные ссылки — их получали 38% респондентов. Распространение таких ссылок в чатах приложений для знакомств — довольно опасная угроза, поскольку, как заметили эксперты компании ESET, пользователи нередко теряют бдительность и скачивают вирус под видом «горячих XXX-фото собеседника».

При этом почти половина опрошенных (47%) пренебрежительно относятся к собственной безопасности в Сети. Они считают, что защита мобильных устройств не нужна, и не устанавливают на смартфоны антивирус.

7% опрошенных признали, что пользуются сервисами для знакомств регулярно. Каждый пятый пользователь иногда посещает такие приложения. 10% просто интересуются анкетами других людей, 37% предпочитают общение в живую, а 26% ничего не знают о подобных платформах. существовании такого способа знакомств.

В опросе, приуроченном ко Дню святого Валентина, приняло участие около двух тысяч российских пользователей.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook пришлось отложить запуск сервиса для знакомств Facebook Dating в Европе. Компания не предоставила юридически требуемую оценку рисков конфиденциальности, утверждает Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии.