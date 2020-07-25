В Перми жители выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонувшую женщину

Для того, чтобы вытащить из Камы утопающую женщину пермяки организовали живую цепь.
Попавшую в беду с набережной заметил прохожий и бросился ей на помощь, но спуск оказался слишком крутым и скользким. Тогда люди, проходящие мимо, решили прийти на помощь спасителю и встали в цепочку, держа друг-друга за руки. Только так удалось поднять и тонувшую и мужчину, попытавшегося её спасти, на берег, пишет «Подъём».
После этого глава Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram поблагодарил горожан, которые участвовали в самостоятельно организованной спасательной операции.
Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки!, — восхитился Махонин.
Женщину после этого пришлось госпитализировать. Очевидцы сообщали, что пострадавшая находилась в сознании, но была обездвижена.
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