В Перми жители выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонувшую женщину

https://static.news.ru/photo/c763a2c4-cf3e-11ea-889e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Для того, чтобы вытащить из Камы утопающую женщину пермяки организовали живую цепь.

Попавшую в беду с набережной заметил прохожий и бросился ей на помощь, но спуск оказался слишком крутым и скользким. Тогда люди, проходящие мимо, решили прийти на помощь спасителю и встали в цепочку, держа друг-друга за руки. Только так удалось поднять и тонувшую и мужчину, попытавшегося её спасти, на берег, пишет «Подъём».

После этого глава Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram поблагодарил горожан, которые участвовали в самостоятельно организованной спасательной операции.

Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки!, — восхитился Махонин.

Женщину после этого пришлось госпитализировать. Очевидцы сообщали, что пострадавшая находилась в сознании, но была обездвижена.

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