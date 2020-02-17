https://static.news.ru/photo/8a9aa8fc-51c0-11ea-908d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употреблять термины по назначению, чтобы быть правильно понятым, призвал протоиерея Димитрия Смирнова заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва.

Таким образом он прокомментировал в своём блоге скандальное высказывание Смирнова, сравнившего гражданских жён с бесплатными проститутками.

Вовсе не обязательно использовать броские слова, чтобы быть понятым и услышанным, — написал епископ в Telegram-канале.

Он добавил, что гражданский брак — это не сожительство без оформления. Брак предполагает взаимные обязательства перед обществом, государством и церковью. По мнению епископа, брак боле ответственная форма, чем сожительство, которое и предполагает пребывание людей «в блуде».

Вот и назови блуд — блудом (не путать с прелюбодеянием), — заявил епископ.

Кроме того, Савва предложил предупреждать о рисках сожительства, при котором стороны подвергаются большому риску, поскольку не несут ответственности и не имеет гарантий. При такой форме отношений неработающая сторона может стать заложницей.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что слова протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с бесплатными проститутками, являются неудачным троллингом.