В организации «Мемориал» и «Гражданское содействие» пришли с обысками

В офисе историко-просветительского общества «Международный мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) на Каретном Ряду идёт обыск, сообщаетTelegram-канал «Полный ПЦ». Также одновременно полиция проводит обыск в офисе организации «Гражданское содействие» (организация, исполняющая функции иностранного агента), которая оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России. Причины проверок пока неизвестны.

Обыски «Мемориала» проходят в двух офисах — по адресу Каретный Ряд, 5/10, и Малый Каретный, 12. С сотрудниками в зданиях нет связи, — отмечается в сообщении.

Ранее международное историко-просветительское общество «Мемориал» подало в Апелляционную коллегию Верховного суда документы с просьбой остановить производство по делу о его ликвидации. Запрос обосновали постановлением ЕСПЧ, согласно которому решение о ликвидации должно быть заморожено до рассмотрения дела «об иноагентах» Европейским судом.

Юристы добавили, что подавали жалобу на закон об иностранных агентах ещё в 2013 году, однако Европейский суд по правам человека пока не рассмотрел её. Тем не менее в «Мемориале» подчеркнули, что российские власти обязаны исполнять решения ЕСПЧ, поскольку РФ входит в Совет Европы.

Решение о ликвидации общества и его структурных организаций было вынесено в конце декабря 2021 года. Вскоре после этого ЕСПЧ обратился к российским властям с призывом отложить решение до рассмотрения закона об иностранных агентах.

В настоящее время права России в Cовете Европы временно приостановлены в связи с проведением РФ военной спецоперации на Украине. Россия остаётся членом организации и участником её конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека.