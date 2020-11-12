В ОП заявили о пользе частичной дистанционки после пандемии

https://static.news.ru/photo/e3284c58-2411-11eb-b748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие цифровых возможностей в школьном обучении имеет перспективы стать полезным инструментом получения знаний и в будущем. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

Из-за пандемии коронавируса российские школьники последнюю четверть прошлого учебного года получали знания дистанционно. Осенний всплеск заболеваемости вернул такой формат обучения для некоторых школьников по всей стране. Как NEWS.ru пояснила эксперт, на федеральном уровне сейчас не обсуждают возможность внедрения дистанционки на постоянной основе. Это временная вынужденная мера. Развитие «цифры» в дальнейшем позволит расширить образовательные возможности для всех школьников, а в «особенных случаях» также спасти ситуацию.

Школы как были очными, так ими и останутся. Пандемия поставила задачи на интенсивное развитие цифровой образовательной среды на случай, если такие ситуации будут возникать в будущем. При этом возможности «цифры» позволяют привнести в образование новые возможности в рамках школьной программы и за её пределами. Также оптимизировать ряд рутинных процессов, связанных, например, с выполнением и проверкой домашних заданий. Благодаря возможности подключения детей к онлайн-урокам из любой точки страны, использования педагогами конструкторов при подготовке к урокам и горизонтальному обмену практиками можно будет решить вопрос равенства образовательных возможностей. Всё это поможет школьникам получить доступ к качественному образовательному контенту вне зависимости от места жительства, — дополнила Наталья Кравченко.

Специалист пояснила, что, например, если в отдалённой школе временно не окажется педагога по какому-то предмету, то на период его поиска ученики смогут изучать эту дисциплину в онлайн-формате. В таком случае это не замена офлайн-образования, а временная компенсация. Кравченко заключила, что в подобных ситуациях «лучше какое-то время изучать предмет онлайн, чем вовсе его лишиться». По словам эксперта, развитие цифровых возможностей также позволит детям при желании осваивать предметы за рамками школьной программы.

Как писал NEWS.ru, родители российских школьников посчитали «политически безответственной мерой» возможность внедрения дополнительной недели каникул на период очередного многодневного голосования в стране. Ранее с таким предложением к Владимиру Путину обратилась председатель ЦИК России Элла Памфилова.