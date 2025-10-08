В ООН раскрыли статистику по наркозависимым в России В УНП ООН заявили, что за год наркозависимым в РФ стали порядка 18 млн человек

Жертвами наркотической зависимости в России только за год стали около 18 млн человек, сообщает «Постньюс» со ссылкой на статистику УНП ООН. Отмечается, что из них на учете находятся только 16%.

Согласно официальной статистике Минздрава и Росстата, в России под наблюдением врачей с наркологическими расстройствами находились только 295 тысяч человек. Из них у 175 тысяч был диагноз «зависимость от наркотиков».

Однако эксперты считают, что эти цифры могут быть значительно ниже реальных. Например, в реабилитационных центрах, где проходят лечение группы из 20–25 человек, официально на учете стоят только два–четыре пациента. Это говорит о том, что многие зависимые не попадают в государственную статистику.

Ранее в Санкт-Петербурге 28-летний водитель иномарки выбросил около килограмма наркотиков в попытке скрыться от правоохранителей. Злоумышленником оказался безработный житель поселка Шушары.