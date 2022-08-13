В НИЦ имени Гамалеи создали вакцину от «дельты» и «омикрона» Гинцбург заявил о создании на основе «Спутника V» вакцины от «дельты» и «омикрона»

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Александр Гинцбург

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре создали вакцину от новых вариантов коронавируса. Её создали на той же платформе, что и «Спутник V», поменяв антигенный состав, сообщает РИА Новости.

Гинцбург рассказал, что создали вакцину, которая содержит последовательность из «дельты» и «омикрона», предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.

Эта вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник», она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть её новой вакциной, потому что, когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у неё новый антигенный состав, но никто её не называет новой, — пояснил ученый.

Директор центра Гамалеи добавил, что проведение клинических исследований по закону займёт 5–6 месяцев, однако к тому времени уже может появиться новый штамм. Поэтому в НИЦ хотят воспользоваться правилами, регламентирующими замену вакцинного штамма у гриппа. Такая процедура займёт три месяца, уточнил Гинцбург.

Ранее стало известно, что Александр Гинцбург призвал ускорить регистрации существующей в России вакцины, так как имеющаяся на сегодня процедура занимает до полугода. Вируснейтрализация «Спутник V» против подвида «омикрона» BA.5 упала в десять раз, а это уже по мнению ВОЗ, основания для вируснейтрализации других примеров штамма, отметил он.