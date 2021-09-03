Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали новую схему похищения средств со счетов россиян. Нужную им для этого информацию они получают у своих жертв под предлогом возврата денег за якобы некачественные биологически активные добавки (БАД). Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

Мошенники звонят гражданам, представляясь следователями, работниками прокуратуры, суда или судебными приставами. Они сообщают об аресте людей, продававших некачественные БАДы, а также о якобы проводимой процедуре возмещения ущерба покупателям добавок.

Для получения компенсации злоумышленники предлагают гражданам предварительно оплатить пошлину. Те, кто соглашается на это, в итоге лишаются своих денег, предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян, представляясь полицейскими. Чаще всего их жертвами при этом становятся пенсионеры. Злоумышленник звонит жертве, представляясь сотрудником МВД, входит в доверие и оставляет свой номер. После человеку звонят другие участники схемы, также представляясь правоохранителями, и просят помочь в поимке преступника — перевести деньги на некий счёт или передать их «сотруднику».