Москвичей предупредили о 20-градусных морозах

Мэрия Москвы предупреждает горожан о наступлении морозов в ближайшие дни. Холодать начнёт с 8 января. Ожидается облачность, небольшой снег. Температура воздуха на следующей неделе опуститься до минус 20 градусов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В ближайшие дни в столице ожидается облачность, местами будет идти небольшой снег. В субботу, 8 января, температура воздуха составит пять — семь градусов мороза. Ночью синоптики прогнозируют до минус 11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Такая же погода сохранится вплоть до понедельника, 10 января. А во вторник москвичей ждёт похолодание. Температура воздуха составит от минус семи до минус 12 градусов.

В среду станет ещё холоднее. Днём столбики термометров опустятся до 15 градусов мороза, ночью — до минус 20 градусов.

О похолодании в Москве начиная с 8 января, ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометров опустятся сразу на 10–11 градусов. Это будет сопровождаться ощутимым скачком атмосферного давления.