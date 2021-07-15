В Москве завели дело из-за поддельных сертификатов о прививках

В Москве возбуждено уголовное дело по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Согласно его материалам, в период с 25 июня по 7 июля неустановленный пока злоумышленник предъявил на порталы госуслуг фальшивые сертификаты с целью получения QR-кодов для посещения мест общего пользования.

При наличии достаточных оснований своевременно дело возбуждено не было. Басманный межрайонный прокурор потребовал устранить это нарушение уголовно-процессуального законодательства. Его ходатайство было рассмотрено и удовлетворено.

Расследование уголовного дела об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ) поставлено на контроль.

Ранее сообщалось, что жителя Москвы обманули при попытке приобрести поддельный сертификат о вакцинации. Мужчина нашёл продавца фальшивок в Интернете, заплатил ему девять тысяч рублей, но документ так и не получил. Он пожаловался в полицию и там возбудили уголовное дело о мошенничестве.