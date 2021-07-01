В Москве закончилась «ЭпиВакКорона»

В Москве закончилась вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Привиться ею до следующих поставок пока невозможно, говорится на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом следующей партии, — говорится в сообщении.

28 июня у московских медиков закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом была приостановлена до новых поставок. До этого запись на вакцинацию «КовиВаком» была приостановлена в Москве 22 июня и возобновилась 25-го.

Между тем профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал разработанную научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцину «ЭпиВакКорона» коммерческим проектом. Эксперт обрушился с резкой критикой после появления данных о том, что только у 50% привитых этим препаратом появляются антитела.