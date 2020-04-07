В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ на 44% ниже эпидпорога

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве уменьшилось число заболевших, а показатели заболеваемости регистрируются ниже расчётных эпидемических пороговых величин. Причём эта тенденция фиксируется как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению.
Как
Так, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость среди детей до 2 лет ниже эпидпорога на 70,5%, среди детей 3–6 лет — на 75%, среди детей 7–14 лет — на 74,7%, среди взрослого населения — на 10,5%, по совокупному населению — на 44%.
Ранее врачи рассказали о единственном действенном способе профилактики всех инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Как заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов, таким методом является вакцина, писал NEWS.ru.
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