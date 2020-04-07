В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ на 44% ниже эпидпорога

https://static.news.ru/photo/39b87e74-78ac-11ea-a2ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве уменьшилось число заболевших, а показатели заболеваемости регистрируются ниже расчётных эпидемических пороговых величин. Причём эта тенденция фиксируется как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению.

Как отметили в ведомстве, с 30 марта по 5 апреля эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице была спокойная.

Так, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость среди детей до 2 лет ниже эпидпорога на 70,5%, среди детей 3–6 лет — на 75%, среди детей 7–14 лет — на 74,7%, среди взрослого населения — на 10,5%, по совокупному населению — на 44%.

Ранее врачи рассказали о единственном действенном способе профилактики всех инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Как заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов, таким методом является вакцина, писал NEWS.ru.