В Москве за сутки выявили менее 1000 больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c552a3e6-b395-11ea-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве 968 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных больных в столице достигло 213 946 человек.

Также от коронавируса в Москве выздоровели ещё 1007 человек, общее число излечившихся в городе составляет 135 556. Скончались за минувшие сутки 32 пациента, всего умерли с начала эпидемии 3597 человек, сообщает оперативный штаб.

Согласно последним данным, в России за время пандемии выявлено 584,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 8 111 тысяч человек, выздоровели 339,7 тысячи заболевших.

По информации Роспотребнадзора, под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавируса сейчас находятся 310,7 тысячи человек.

РФ занимает третье место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Её опережают США, где более 2,3 млн заразившихся, и Бразилия, в которой число заболевших превышает 1 млн человек.

Как писал NEWS.ru, международная группа учёных подтвердила ранее высказанное предположение, что наибольший риск тяжёлого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), наименьший у — носителей группы O (I). Для групп крови В (III) и AB (IV) риск тяжёлой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.