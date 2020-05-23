В Москве за сутки выявили более 2,5 тысячи случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/30495e28-9d94-11ea-a5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве выявлено 2516 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.

Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 163 913 человек.

За всё время медицинских наблюдений официально зарегистрировано 1993 летальных исхода, при этом 49 840 пациентов выписаны из больниц.

Под наблюдением медиков по состоянию на 24 мая находятся 112 080 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Москвы остаются 24 мая дома. По информации на 09:00, так называемый индекс самоизоляции составил 3,8 по пятибалльной системе — как и в два предыдущих воскресенья.