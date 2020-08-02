В Москве выявили 664 случая заражения COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/e4159172-d496-11ea-a614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице России за минувшие сутки зафиксировано 644 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в Москве заболели более 242,7 тысячи человек.

К настоящему времени из московских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны свыше 181,3 тысячи пациентов. Жертвами инфекции в столице стали 4485 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва продолжает лидировать по уровню заболеваемости коронавирусом в России. В первую десятку регионов также входят Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, ХМАО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области.

В целом по стране на сегодняшний день зафиксировано 850,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 650,1 тысячи пациентов, умерли 14,1 тысячи.

Россия находится на четвёртом месте по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США, Бразилия и Индия.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность второй волны коронавируса в столице. По его словам, стадия бурного роста заболеваемости уже миновала, ситуация в Москве в течение последнего месяца стабильная — выявляется ежедневно около 650 случаев заражения.