В Москве выявили 664 случая заражения COVID-19 за сутки

В столице России за минувшие сутки зафиксировано 644 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в Москве заболели более 242,7 тысячи человек.
К настоящему времени из московских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны свыше 181,3 тысячи пациентов. Жертвами инфекции в столице стали 4485 человек,
Москва продолжает лидировать по уровню заболеваемости коронавирусом в России. В первую десятку регионов также входят Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, ХМАО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области.
В целом по стране на сегодняшний день зафиксировано 850,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 650,1 тысячи пациентов, умерли 14,1 тысячи.
Россия находится на четвёртом месте по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США, Бразилия и Индия.
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность второй волны коронавируса в столице. По его словам, стадия бурного роста заболеваемости уже миновала, ситуация в Москве в течение последнего месяца стабильная — выявляется ежедневно около 650 случаев заражения.
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