В Москве высокопоставленного таможенника арестовали за крупную взятку В Москве сотрудника ФТС Бычкова задержали за крупную взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС России Сергея Бычкова, сообщает Telegram-канал «112». Высокопоставленный таможенник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

Авторы портала отмечают, что Бычков был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при получении взятки. Вместе с ним на месте преступления находился старший оперуполномоченный из того же отдела ФТС, он также был задержан. Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора федерального казенного предприятия (ФКП) «Завод имени Я. М. Свердлова» Минпромторга РФ Юрия Шумского по подозрению в получении взятки. Он заключен под стражу до 19 ноября. Завод расположен в Дзержинске Нижегородской области и занимается производством боевых и промышленных взрывчатых веществ, а также снаряжением боеприпасов различных видов. Кроме того, суд арестовал бывшего гендиректора холдинга «Спецхимия» Ростеха Юрия Зозулю.