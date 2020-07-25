В Москве скончались ещё 13 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cb147b20-cf82-11ea-b2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперштаб сообщил о смерти ещё 13 пациентов с коронавирусом в Москве. Общее число погибших достигло 4 411 человек.

За сутки до этого скончались ещё 9 человек, сообщает оперштаб.

На сегодняшний день в мире выявлено более 15,9 млн заболевших коронавирусом. От болезни скончались 643 тысячи человек. Более 9,7 млн выздоровели. США занимают первое место по числу заражённых коронавирусом, на второй строке Бразилия, третье место занимает Индия, а четвёртое — Россия. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года.

NEWS.ru писал ранее, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах.