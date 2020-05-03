За последние сутки в Москве скончались 35 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По данным штаба, общее число умерших в столице достигло 764.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.
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