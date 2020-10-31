В Москве с COVID-19 госпитализировали 1131 человека

https://static.news.ru/photo/4b0f943a-1c1e-11eb-b040-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие сутки в больницы доставили 1131 пациента с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 1 ноября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки у 5621 человека диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе коронавирусом заразились 429 409 человек.

Как сообщили в оперштабе, в течение 24 часов в больницы доставили 1131 пациента. Большая часть заболевших (45,4%) — это москвичи в возрасте от 18 до 45 лет.

Всего за время пандемии в столице от коронавируса вылечился 314 791 горожанин. Жертвами инфекции стали 6820 москвичей.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки выявлено рекордное число новых заражённых коронавирусной инфекцией граждан. COVID-19 диагностировали у 18 665 россиян. Такого показателя не было зафиксировано ни разу за весь период пандемии. В общей сложности в РФ COVID-19 заразился 1 636 781 человек.