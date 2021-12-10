В Москве представят фильм «Жить! Войне и смерти вопреки» о детях Донбасса

В Москве 13 декабря состоится презентация и показ документального фильма «Жить! Войне и смерти вопреки», посвящённого жизни тяжелобольных и раненых детей Донбасса, а также оказываемой им помощи. Он создан при поддержке благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» и Фонда президентских грантов, говорится в сообщении проекта «Жить! Войне и смерти вопреки».

Так сложилось, что для каждого героя военный конфликт на территории Юго-Востока Украины не прошёл бесследно. Дефицит жизненно-важных лекарственных препаратов, кадровый голод в среде медицинского персонала, скудная оснащённость больниц практически лишили семьи этих детей надежды. Мы решили рассказать об этом, в первую очередь о детях, ежедневно сражающихся с болезнью, — говорится в сообщений фонда.

Фильм состоит из восьми серий, каждая из которых рассказывает отдельную историю спасения. С конца сентября они постепенно выкладываются на сайте фонда. Сейчас для просмотра доступны уже пять серий. Последнюю выложат 27 декабря. Отмечается, что во время просмотра каждой серии у зрителей есть возможность помочь герою — сделать пожертвование.

В кинотеатрах фильм покажут в разных городах России, а также в Луганске и Донецке. В Москве показ состоится 13 декабря в кинотеатре «Тула». В этот же день в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» пройдёт обсуждение фильма с участием режиссёра Екатерины Рябининой.

24 декабря, в канун дня памяти Елизаветы Глинки состоится телепремьера картины в эфире Общественного телевидения России.