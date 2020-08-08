В Москве полицейский и охранник выбросили умирающего мужчину из метро

https://static.news.ru/photo/00948332-d99a-11ea-a68b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выходе со станции «Комсомольская» Московского метрополитена умер пассажир. Произошло это в июле, но подробности трагедии стали известны только сейчас.

Выяснилось, что сотрудник полиции столичной подземки и инспектор службы безопасности не захотели возиться с внезапно потерявшим сознание мужчиной, которому стало плохо на станции, и выволокли в сторону от вестибюля, где формально они уже не должны выполнять свои профессиональные обязанности.

Как сообщил Life, в распоряжении которого оказалась видеозапись случившегося, через некоторое время оказавшийся без помощи пассажир умер. Мужчину заметили прохожие, которые попытались ему помочь и вызвали скорую, но бригада скорой уже не успела его спасти. Причина смерти, по предварительным данным — острая сердечная недостаточность.

Если действия сотрудника полиции и охранника подтвердятся, то они могут стать фигурантом уголовного дела по статье «Оставление человека в опасности».

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