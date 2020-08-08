В Москве полицейский и охранник выбросили умирающего мужчину из метро

На выходе со станции «Комсомольская» Московского метрополитена умер пассажир. Произошло это в июле, но подробности трагедии стали известны только сейчас.
Выяснилось, что сотрудник полиции столичной подземки и инспектор службы безопасности не захотели возиться с внезапно потерявшим сознание мужчиной, которому стало плохо на станции, и выволокли в сторону от вестибюля, где формально они уже не должны выполнять свои профессиональные обязанности.
Как сообщил Life, в распоряжении которого
Если действия сотрудника полиции и охранника подтвердятся, то они могут стать фигурантом уголовного дела по статье «Оставление человека в опасности».
Как писал NEWS.ru, ранее медики огласили результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале.
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