Москвичей предупредили о резком изменении погоды

В последние дни июня в столице ожидается резкое изменение погоды. Температура может опуститься до 20–22 градусов. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В понедельник, 28 июня, ожидаются гроза с ливнем и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. Такая погода продержится на протяжении всего дня. Автомобилистам рекомендовано снижать скорость движения и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. Также не стоит парковать автомобили под деревьями.

Далее температурный фон будет уже ниже, прогнозируются кратковременные дожди с грозами, но, вероятно, они будут уже меньшей интенсивности, потому что фронт отойдёт. В основном всё это произойдёт в понедельник, 28 числа, — отметила эксперт.

В течение недели температура воздуха будет держаться на отметке 21–26 градусов, что соответствует климатической норме. При этом в ближайшее время ожидать возвращения аномальной жары не стоит.

Ранее синоптики предупредили москвичей о «суперливне». Во второй половине дня 28 июня в Москве ожидается выпадение до двух третей месячной нормы осадков.