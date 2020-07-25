В Москве от коронавируса вылечились почти 175 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/48f01476-cf0d-11ea-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории Москвы из больниц по выздоровлении были выписаны 306 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, количество победивших недуг столичных жителей выросло до 174 721 человека. Об этом 26 июля сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 306 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 721, — цитирует Ракову РИА Новости.

Вылечившийся москвич может стать донором плазмы. Для этого у горожанина в возрасте от 18 до 55 лет не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатита В и гепатита С.

Как ранее передавал NEWS.ru, 25 июля столичный оперштаб сообщил о гибели ещё 9 пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число погибших достигло 4398 человек. За сутки до этого от болезни скончались 14 пациентов.