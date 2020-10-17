В Москве от коронавируса вылечились ещё 1767 человек

https://static.news.ru/photo/5db93954-11d5-11eb-a7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 1767 пациентов, сообщила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, общее количество выздоровевших с начала пандемии достигло 275 648.

Она также уточнила, что после лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента. Все выписанные остаются под наблюдением. Также всем перенёсшим COVID-19 предлагают стать донорами плазмы.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал «неприемлемыми и невозможными» такие «крайние меры», как введение комендантского часа и запрета на передвижения из-за коронавируса.