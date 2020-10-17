В Москве от коронавируса вылечились ещё 1767 человек

Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 1767 пациентов, сообщила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, общее количество выздоровевших с начала пандемии достигло 275 648.
Она также уточнила, что после лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента. Все выписанные остаются под наблюдением. Также всем перенёсшим COVID-19 предлагают стать донорами плазмы.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал «неприемлемыми и невозможными» такие «крайние меры», как введение комендантского часа и запрета на передвижения из-за коронавируса.