В Москве от коронавируса вылечились более 7,5 тысячи человек

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились ещё 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 7870 . Об том сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 297 человек, — приводит её слова ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что российские врачи провели более 4,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа.
Всего в стране выявлено 145 268 больных. Излечились 18 095 человек, 1356 скончались. Сейчас страна находится на седьмом месте в мире по числу заболевших.