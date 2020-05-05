В Москве от коронавируса вылечились более 7,5 тысячи человек

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о предстоящем 1 сентября. Он выразил надежду, что в тот день школы традиционно откроют свои двери для учеников.

И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты, — цитирует его РИА Новости. Он подчеркнул, что традиционные уроки в...